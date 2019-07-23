Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз)
Без осадков будет только на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +29°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +26°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +23°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
Прогноз погоды в Украине на среду, 24 июля
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+27°... +13°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +13°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+24°... +17°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+23°... +15°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:87 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:84 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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