Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз)

16:30, 23 июля 2019
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Без осадков будет только на юге Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.

На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди с грозами, температура ночью до +15°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +29°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +26°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +14°, днем до +23°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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Теги: #погода#дождь
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