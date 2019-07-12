Синоптики предупреждают о пожарной опасности во многих регионах Украины

Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В пятницу, 12 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Черниговской, Полтавской, Луганской, Донецкой,Запорожской, Николаевской, Одесской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.