Синоптики предупреждают о пожарной опасности во многих регионах Украины
Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.
В пятницу, 12 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +21°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"12 июля в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Черниговской, Полтавской, Луганской, Донецкой,Запорожской, Николаевской, Одесской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 12 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
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