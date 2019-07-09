В Киеве сегодня температура до +21°, без осадков

08:30, 9 июля 2019
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В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 5,6 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 21:09.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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