В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков

В столице сегодня сохранится жаркая погода.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июня, в Украине будет жарко, местами пройдут доджи с грозами.

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