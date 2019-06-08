Украину накроет "африканская" жара
В Киеве в воскресенье ожидается до +30°.
9-го июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях. При грозах — локально — сильные ливни, шквалы, град.
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине
На остальной территории сухо, прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Жара продолжится и даже будет раскручиваться, днем завтра +28...+33°", - говорится в ее сообщении.
По прогнозу синоптика, на Западе в воскресенье будет свежее - +24...+27°. В Киеве в воскресенье есть вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха +28...+30°.
Как сообщала Погода УНИАН, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+26°... +16°
- Киев+28°... +18°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+30°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+27°... +19°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:60 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей