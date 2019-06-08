Украину накроет "африканская" жара

23:37, 8 июня 2019
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В Киеве в воскресенье ожидается до +30°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

9-го июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях. При грозах — локально — сильные ливни, шквалы, град.

Синоптик предупредила об усилении жары в Украине

На остальной территории сухо, прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Жара продолжится и даже будет раскручиваться, днем завтра +28...+33°", - говорится в ее сообщении.

По прогнозу синоптика, на Западе в воскресенье будет свежее - +24...+27°. В Киеве в воскресенье есть вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха +28...+30°.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

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Теги: #погода#синоптик#жара#непогода в Украине
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