Украину накроет "африканская" жара

В Киеве в воскресенье ожидается до +30°.

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9-го июня в Украине ожидаются грозовые дожди на Западе, Севере, в Винницкой, Кировоградской, Одесской и местами в Черкасской областях. При грозах — локально — сильные ливни, шквалы, град.

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На остальной территории сухо, прогнозирует на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Жара продолжится и даже будет раскручиваться, днем завтра +28...+33°", - говорится в ее сообщении.

По прогнозу синоптика, на Западе в воскресенье будет свежее - +24...+27°. В Киеве в воскресенье есть вероятность дождя с грозой, максимальная температура воздуха +28...+30°.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.