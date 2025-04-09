Ближайшей ночью ожидаются заморозки, а завтра днем будет небольшой "плюс".

В четверг, 10 апреля, погода в Украине снова ухудшится. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Атмоферные фронты с холодным воздухом обусловят в большинстве областей снег, сильный ветер и кратковременные метели. На востоке и в Днепропетровской области будут дожди и мокрый снег.

Ситуация на дорогах может осложниться, предупреждает синоптик.

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Ближайшей ночью, по ее данным, в Украине ожидаются заморозки 0...-4 градуса. Завтра днем температура воздуха составит на севере +1...+4 градуса, на западе +3...+7 градусов, в центральных областях +2...+6, в Днепропетровской области +5...+8 градусов, в южной части +5...+9, в Одесской области +4...+6 градусов, а в восточных областях будет теплее всего, +5...+10.

"Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западный, порывистый, временами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны под билбордами, не становитесь близко под старыми ветвистыми деревьями", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра ожидается снег, мокрый снег. На дорогах и тротуарах образуется каша, будет скользко. Ветер в столице будет порывистый.

"Ближайшей ночью в столице заморозки 0...-2 градуса, днем в четверг +1...+3 градуса", - спрогнозировала она.

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