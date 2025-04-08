Температура в столице останется без изменений.

В среду, 9 апреля, в Киеве будет сухо, но холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до -1°...-2°, а днем будет не выше 0°...+3°. Ожидается пасмурная погода с прояснениями, но без существенных осадков.

Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и снизится еще, 745-748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +6°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Тернополе 9 апреля ночью будет -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +9°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -4°...+3°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 9 апреля - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +5°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +7°.

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