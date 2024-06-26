Вячеслав Хостикоев также поделился своими планами в актерстве.

Украинский актер театра и кино, звезда "Скаженого весілля" и спектакля "Конотопская ведьма" Вячеслав Хостикоев прокомментировал конфликт с тетей - актрисой Ольгой Сумской. Он ответил, удалось ли им найти общий язык.

Как известно, в прошлом году Хостикоев резко высказался о своей сестре и дочери Сумской - актрисе Антонине Паперной. Сейчас женщина живет в России и молчит о полномасштабном вторжении россиян. Тогда слова племянника оскорбили Ольгу и она набросилась на него, обвинив во лжи.

В интервью для "ЖВЛ представляет" актер признался, что отношения с тетей с того времени не улучшились. Они не могут найти общий язык и не общаются. Хостикоев признается, что отпустил ситуацию и был бы только рад, если бы в будущем они помирились.

"Если где-то в будущем мы сможем до чего-то дойти, до какого-то мира, как-то объясниться, было бы неплохо. Для меня это уже так не болит, потому что я просто это принял. Оно просто так должно быть. Не слышим друг друга и не хотим понимать. Каждый остался при своем мнении. Я думаю, что пусть оно остается так, как есть", - сказал Вячеслав.

Также он рассказал о своей актерской карьере. По его словам, сейчас он не снимается в кино и планирует взять паузу на некоторое время. Артист хочет усовершенствовать умение дубляжа и заниматься этим.

"Я сейчас пока что не снимаюсь определенное время. Я хочу определенную паузу взять. Я сейчас работаю над своим актерским мастерством именно в дубляже, это моя собственная актерская лаборатория", - поделился актер.

Напомним, ранее Ольга Сумская ответила, получила ли ее дочь российский паспорт.

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