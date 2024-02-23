Актриса не сдержала эмоций и сказала, что Хостикоев врет.

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась относительно недавнего интервью своего племянника и актера Вячеслава Хостикоева, который нелестно высказывался о своей двоюродной сестре и дочери Сумской - Антонине Паперной.

Он рассказал, что пытался связаться с Антониной, которая живет и работает в России, однако девушка ему не отвечала. По словам Хостикоева, она даже не отреагировала на смерть бабушки, которую хоронили уже во время полномасштабного вторжения.

Ольга Сумская отреагировала на такое заявление Хостикоева. По ее словам, это полная ложь.

Видео дня

"Мерзкий урод! Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года. Я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи! Из семьи Вячеслава никого не было, зачем вы врете?" - написала Сумская в своих соцсетях.

Также она обратилась к Ростиславу Калацинскому, в интервью которому и прозвучали данные обвинения. Актриса спросила, зачем он позорит их семью, сидя за границей.

"Какое вы имеете право позорить нашу семью?! Сидите за границей и зарабатываете на лжи?" – добавила знаменитость.

Напомним, дочь Ольги Сумской снялась в российском сериале.

Вас также могут заинтересовать новости: