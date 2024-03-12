Актриса расставила все точки над "і" в вопросах, связанных с ее старшей дочерью.

Украинская актриса Ольга Сумская неоднократно становилась мишенью для хейтеров из-за своей старшей дочери Антонины Паперной, которая еще до полномасштабного российского вторжения выехала в страну-агрессора, а после осталась там и молчит о большой войне.

Ходят слухи, что Паперная и вовсе уже могла получить российский паспорт, учитывая то, что еще в 2014 году Сумская в одном из интервью сказала, что ей пришлось заплатить 5 миллионов рублей за то, чтобы ее дочь официально стала гражданкой РФ.

Однако сейчас Ольга Вячеславовна говорит, что тогда ее слова вырвали из контекста. В интервью "Люкс Фм" она расставила все точки над "і" и отметила, что никогда никому не платила за российский паспорт дочери.

"Это страшное интервью, мы тогда не понимали, что стоит за этим. Поэтому каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей... Знаете, есть фразы, которые взяли и смонтировали. Никаких рублей никто не платил. То есть была ситуация, когда в то время людям необходимо было оформить паспорт и, возможно, они прибегали к таким методам. Но это не обо мне и не о моей дочери", – сказала актриса.

Она добавила, что Антонина Паперная до сих пор является гражданкой Украины и имеет украинский паспорт.

"Российского паспорта, думаю, нет. Знаете, я на эти темы даже не общаюсь с дочерью. Потому что это страшная боль. Просто хочется ее обнять", - уточнила Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как переживает осуждения своей старшей дочери.

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