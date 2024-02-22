Он не понимает поведение девушки.

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал об отношениях со своей двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая живет в России с мужем Владимиром Яглычем и детьми и до сих пор молчит о войне. Оказалось, что они не поддерживают связь почти с первых дней полномасштабного вторжения.

"Мне до сих пор неприятно, потому что это ощущение, когда летят ракеты, умерла бабушка и ты пишешь своей сестре: "Тоня, там такое происходит (я там ей сбрасываю, как попадает ракета в здание), умерла бабушка, дай ответ, что там у тебя? Что там вообще происходит?". И я так пишу одно сообщение, второе, третье, четвертое. И только вижу просмотрела-просмотрела", - рассказал мужчина в программе Rostyslove Production.

Хостикоев хотел все же получить ответ, поэтому продолжал писать дальше сообщения двоюродной сестре.

"Я пишу еще, пишу-пишу, но ноль ответа. И все. На этом где-то 26 или 27 числа - это была последняя коммуникация с Тоней", - добавил он.

Актер также отметил, что был удивлен, когда увидел новость о том, что Паперная сейчас снимается в российском сериале.

"Я недавно завел свой ТікТок и мне подтянулось видео "Антонина Паперная сейчас снимается в российских сериалах" и я так: "Что?". Открываю эту ссылку и действительно, какой-то сериальчик. 5 или 6 серий. У нее там главная роль, она с каким-то мужчиной снимается. Это полный атас", - сказал Вячеслав.

Напомним, недавно актриса Ирма Витовская высказалась о дочери Ольги Сумской.

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