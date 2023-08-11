Модель призналась, что съемка для глянца помогла ей ожить.

Обложку первого с начала полномасштабной войны печатного журнала Playboy Ukraine украсила украинская модель Ирина Белоцерковец, которая потеряла глаз во время обстрела российских захватчиков. Женщина рассказала, что ей пришлось пережить.

В интервью "ЖВЛ" Ирина рассказала, что 26 февраля 2022 года стал для нее трагическим днем. Тогда она вывозила своих троих детей из охваченной огнем Киевщины. Произошел обстрел.

"Все, что я помню с того дня, я слышу выстрел. Я им (детям - УНИАН) сказала: "Я вас люблю, пригнитесь, я умираю". Я слышала выстрел, но я думала, что он где-то неподалеку от меня, а он уже был просто мне в голову. Когда я была в машине, моя голова была скручена, но я еще видела детей", - вспомнила модель.

Затем она проснулась на больничной койке в полной темноте. Женщина поняла, что жива, но ничего не видит. Рядом были трубки, поэтому Ирина поняла, что это аппарат искусственной вентиляции легких.

"Потом пришел врач и сообщил, что дети целы. Когда шла операция, я, должно быть, просыпалась, есть такое, потому что помню, как у меня нет одного глаза, но тогда я не видела на два глаза. Ранения на лице были со всех сторон", - вспомнила многодетная мама.

После этого продолжались несколько месяцев лечения в Германии, сложная реконструктивная операция, продолжительностью в 10 часов. Наконец, немецкие медики восстановили разрушенные кости черепа медицинским титаном.

Модель вернулась в Украину, начала заниматься спортом, заново училась жить. Затем ее пригласили украсить обложку глянца. Сначала мать Ирины скептически оценила это предложение, но потом изменила свою позицию.

"Моя мама говорит: "Для всех Playboy - это что-то вроде порнографии". Но потом она со мной общается и говорит: "Знаешь, наверное, это тебе нужно было. Ты вроде ожила", - поделилась Ирина.

Белоцерковец отметила, что заново переосмыслила жизнь. Сейчас женщина думает над тем, чтобы овладеть профессией психотерапевта.

"Когда ты поздоровалась со смертью, ты еще больше начинаешь ценить свою жизнь. Если тебя здесь оставили, ты должен делать. Ты не можешь дать себе раскиснуть", - подчеркнула она.

Ирина Белоцерковец на обложке Playboy

Модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, потерявшая глаз во время обстрела Киевской области, попала на обложку первого с начала полномасштабной войны печатного журнала "Playboy Украина". Она сильно пострадала в феврале 2022 года.

Она лично презентовала новый выпуск журнала военным. Модель рассказала, что благодарна защитникам Украины, а потому хочет их поддержать.

"У меня нет половины лица, здесь стоит титан. Выбило глаз. Как-то так. Боремся, живем дальше", - сказала Белоцерковец.

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