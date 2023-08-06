Телеведущая отмечает, что теперь у нее нет красивого лица, однако ее тело все еще прекрасное.

Модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая потеряла глаз во время обстрела на Киевщине, попала на обложку первого с начала полномасштабной войны печатного журнала "Playboy Украина". Она сильно пострадала в феврале 2022 года.

Белоцерковец попала под обстрел всего через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Модель, как сообщает Mirror, является супругой политика - помощника мэра Киева Виталия Кличко, в момент атаки она находилась в машине. После этого ее срочно доставили в Берлин. Модель перенесла серьезные операции.

Говоря о реабилитации, Белоцерковец вспоминает свои первые эмоции. Когда она посмотрела в зеркало после операции, то была шокирована.

"Глаза нет, трубки торчат повсюду, волосы сбриты после операции. Швы, шрамы, раны повсюду. Я была просто чудовищем Франкенштейна. Челюсть сломалась как ветка... У меня больше нет красивого лица, но остальная часть моего тела прекрасна", - рассказала модель.

В "Playboy Украина" отметили, что печатные выпуски не появятся в продаже. Их отправят военным, в больницы и тыловые пункты.

"Этот выпуск несомненно — исторический. Мы придерживались главных ценностей бренда, учитывая настоящее. Печатая тираж, мы выражаем благодарность бойцам ВСУ, которые борются за нас за право, собственно, создавать и распространять журнал. Так что на раскладках читатели его не увидят. Он отправится туда, где такая мировая и гуманитарная помощь, как Playboy, намного нужнее — по больницам, больницам и тыловым пунктам управления. Это наш подписанный всей редакцией медиаснаряд добра и красоты", - сообщается на сайте "Playboy Украина".

Также в сети уже появилось видео с Белоцерковец. Она лично презентовала новый выпуск журнала военным. Модель рассказала, что благодарна защитникам Украины, а потому хочет их поддержать.

"У меня нет половины лица, тут титан стоит. Вышибло глаз. Как-то так. Боремся, живем дальше", - сказала Белоцерковец.

Напомним, недавно мужчины назвали 10 самых сексуальных женщин по национальности. Самыми привлекательными они назвали армянок.

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