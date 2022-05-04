Дети сознательно начали разговаривать на родном языке.

Дочь пророссийской телеведущей Снежаны Егоровой - Стася Ровинская - сообщила, что ее дети сознательно перешли на украинский язык, чтобы в Европе их не путали с россиянами.

"Мои малые в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они разговаривают на русском и подумают, что они русские. А это стыд страшный и не дай Бог", – сказала Стася.

Отметим, несмотря на пророссийскую позицию Снежаны Егоровой, ее дочь Стася Ровинская полностью поддерживает Украину в развязанной РФ войне. С первого дня вторжения Ровинская призывает остановить кровопролитие в нашей стране, а также освещает правду не только на телевидении, но и в своих социальных сетях.

Напомним, ранее заплаканная Стася Ровинская призвала игнорировать ее маму Снежану Егорову.

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