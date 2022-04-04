По словам Стаси, только тотальный игнор может сделать больно Егоровой.

Украинская телеведущая Стася Ровинская рассказала о разговоре со своей матерью Снежаной Егоровой и заявила, что ее сложно называть нормальным человеком.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила. Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, во всем есть грань...", – написала Стася Ровинская.

Также она добавила, что единственное, чего боится ее мать - это тотального игнора, того, что о ней забудут. Поэтому Ровинская призвала забыть Егорову и заблокировать ее во всех социальных сетях.

Напомним, до 24 февраля телеведущая активно распространяла фейки о Вооруженных силах Украины, высмеивала украиноязычных граждан и публично выражала свою поддержку действиям Путина.

Затем она отреклась от своих слов в поддержку Путина после того, как в Турции ее детям отказали продлить загранпаспорта.

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