Они вместе поехали на Донбасс.

Певец Виталий Козловский после свадьбы появился в компании своей бывшей девушки Рамины Эсхакзай. Они вместе прокатились на боевой машине и показали поклонникам, как провели время.

"В хорошем настроении и с юмором, потому что долго ждали эту машинку и наконец она выехала на Донбасс к ребятам", - подписал кадры Козловский.

К слову, Козловский впервые за долгое время дал большое интервью Рамине, однако она пока не спешит его публиковать. По ее словам, зрители узнают эксклюзивную информацию, которую они с Козловским держали в секрете еще с осени.

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Стоит отметить, что много лет назад Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай объявили о своих романтических отношениях, однако в 2017 году пара рассталась.

Позже певец рассказал, что их отношения были фейком. По его словам, Рамина хотела получить популярность, поэтому они и придумали такой пиар-ход.

Личная жизнь Виталия Козловского

В 2024 году стало известно, что Виталий Козловский впервые женился. Он не рассекретил свою избранницу, однако СМИ выяснили, что ею стала его пиарщица Юлия Бакуменко.

Кроме того, недавно артист выпустил клип на новую песню, где снял свою избранницу. У девушки заметен беременный животик. Таким образом Козловский сообщил, что вскоре станет папой.

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