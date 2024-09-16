Слава Каминская тайно сыграла свадьбу с избранником.

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила, что она в третий раз вышла замуж. Артистка показалась в объятиях своего супруга.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения исполнительница вместе с детьми уехала за границу. Там она и встретила будущего избранника. Сейчас звезда проживает на острове Тенерифе, Испания.

В своем Instagram она опубликовала пост, в котором приоткрыла завесу своей личной жизни. В частности, Слава написала, что не дает отношениям с любимым превратиться в рутину. Она говорит, что, как и у большинства пар, со временем ее личная жизнь начала терять романтику и стала обыденной. Поэтому они с любимым решили поехать на отдых только вдвоем в другую страну. В то же время дети остались на острове с няней.

Видео дня

Рассказывая об отношениях, Каминская назвала своего избранника мужем и дала понять, что она состоит в официальном браке. Более того, на руке у певицы виднелось драгоценное кольцо. Правда, на фото с любимым Слава все еще не показала его лицо. Артистка тщательно скрывает личность избранника.

"Мы с мужем периодически устраиваем себе небольшие "побеги" на несколько дней. Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. На это время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем чувствовать себя туристами, даже если живем на "туристическом" острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием окунуться в нашу островную, но все же обычную жизнь", - отметила исполнительница.

К слову, это уже третий брак в жизни Каминской. Как известно, первым ее мужем был бизнесмен Евгений. Вторым избранником звезды стал пластический хирург Эдгар Каминский. У пары родилась дочь Лаура и сын Леонард. О третьем замужестве Слава заговорила в мае 2023 года. Тогда мужчина-иностранец сделал предложение певице. Единственное, что известно о ее загадочном избраннике, это то, что он родом из Эстонии.

Напомним, ранее Слава Каминская призналась, что сделала сразу несколько пластических операций. Она рассказала, что именно решила изменить в своей внешности.

Вас также могут заинтересовать новости: