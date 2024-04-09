Певица сделала пластические операции на груди и лице.

Известная украинская певица Слава Каминская ошеломила поклонников признанием. Звезда в очередной раз решилась лечь на хирургический стол и сделала сразу несколько пластических операций.

На своей странице в Instagram Каминская опубликовала видео из больницы, где показала свою палату, а затем и себя перед операцией. Певица лаконично прокомментировала свою "историю", написав: "Ну вы поняли".

На кадрах, которые распространила знаменитость видно, что хирургическое вмешательство было на лице, а именно в зоне возле глаз. А также Слава решила сделать маммопластику, то есть увеличить грудь, которая до этого также была под ножом пластического хирурга.

Видео дня

Свои "истории" певица никак не комментировала и не раскрыла никаких подробностей пластики. Из ее сообщений известно лишь, что операции проводила столичный врач Ани Мелоян, которую артистка обозначила на фото.

Позже Каминская опубликовала видео после операции. На нем видно, что звезда лежит на больничной койке под капельницей. На лице певицы была повязка.

Напомним, ранее Слава Каминская спела о "мужчине-россиянине".

Также мы писали, что Слава Каминская рассекретила имя нового мужа.

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