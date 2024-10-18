Политик незаконно использовал композицию во время предвыборного митинга.

Владельцы творческого наследия известного канадского музыканта Леонарда Коэна прокомментировали использование Дональдом Трампом хита "Hallelujah" в предвыборной кампании. Они запретили кандидату на пост президента США использовать музыку артиста.

В понедельник, 14 октября, во время предвыборного митинга прозвучала вышеупомянутая композиция в исполнении Руфуса Уэйнрайта.

Наследники творчества Коэна заявили, что не позволяли политику использовать хит в собственных целях и наложили запрет и на дальнейшее использование. Они также обратились за разъяснениями к Sony Music Publishing.

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"Владельцы наследия Леонарда Коэна узнали, что песня Hallelujah использовалась без разрешения в многочисленных предвыборных встречах, в том числе недавно, 14 октября. Использование не было разрешенным, наследники не поддерживают и не согласны с этим и подобным использованием", - говорится в заявлении в Facebook.

Сам Вейнрайт также сообщил, что песня была незаконно использована во время предвыборного митинга. По его словам, исполнение песни в рамках кампании перед выборами - это "вершина богохульства". Более того, Руфус заявил, что поддерживает Камалу Харрис - соперницу Трампа и кандидатку в президенты США.

"Песня "Hallelujah" Леонарда Коэна стала гимном, посвященным миру, любви и принятию правды. В течение многих лет я имел большую честь быть связанным с одой толерантности. Видеть, как Трамп и его сторонники общались под эту музыку вчера вечером, было вершиной богохульства. Конечно, я ни в коем случае это не поддерживаю, и был подавлен, но добро во мне надеется, что, возможно, живя и действительно слушая тексты шедевра Коэна, Дональд Трамп может почувствовать намек на угрызения совести из-за того, что он совершил", - указал артист в Instagram.

К слову, это уже не первый раз, когда Трамп использует хит в собственных целях. В 2020 году песня прозвучала во время съезда Республиканской партии. После этого владельцы наследия Коэна, которого не стало в 2016 году, также накладывали запрет на использование композиции.

Что известно о Леонарде Коэне

Леонард Коэн - канадский певец, поэт и композитор, известный своими глубокими текстами, касающимися тем религии, любви и духовных поисков. Сначала он стал известным как поэт и писатель, опубликовав несколько поэтических сборников и два романа, прежде чем начать музыкальную карьеру в 1960-х годах.

В его дебютный альбом "Songs of Leonard Cohen" (1967) вошли песни "Suzanne" и "So Long, Marianne". Трек "Hallelujah" 1984 года является одним из его наиболее известных работ и был перепет многими артистами. При жизни он получил много наград, в частности, место в "Зале славы рок-н-ролла".

Напомним, ранее White Stripes подали в суд на Трампа за присвоение их песни "Seven Nation Army". Политик использовал песню группы в своей предвыборной кампании.

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