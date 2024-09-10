Трамп использовал песню группы в своей предвыборной кампании.

Группа White Stripes подала судебный иск против Дональда Трампа за несанкционированное использование их песни "Seven Nation Army" в его предвыборном ролике в рамках кампании на пост президента США.

Известный гитарный рифф был использован в видеокадрах, на которых бывший президент садится в частный самолет, во время одного из мероприятий кампании на прошлой неделе. Видео было размещено на Twitter одним из его сотрудников, однако позже удалено. Группа выразила возмущение этим фактом, а фронтмен Джек Уайт ранее пообещал подать в суд.

Теперь, как стало известно, White Stripes сдержали свое обещание: Уайт выложил на своей странице в Instagram первую страницу иска в понедельник, 9 сентября. Пост сопровождался словами: "Эта машина подает в суд на фашистов".

В иске о нарушении авторских прав, кроме Джека Уайта, фигурирует участница группы и барабанщица Мег Уайт. Трампа обвиняют в "явном присвоении" их композиции.

Группа назвала "Seven Nation Army" "одним из самых знаковых и влиятельных музыкальных произведений всех времен" и обвинила Трампа и его команду в использовании этой музыки для "получения финансовой и иной поддержки своей кампании и кандидатуры, нарушив права истцов и не получив их разрешения, что противоречит федеральному законодательству об авторском праве".

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