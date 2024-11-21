Стало известно, какова стоимость недвижимости певицы в страна-агрессоре.

У народной артистки Украины Софии Ротару возникли проблемы с продажей квартиры в российской столице Москве. В сети рассказали, в чем причина и показали фото элитной недвижимости звезды.

Как пишут российские Telegram-каналы, площадь квартиры составляет 122 квадратных метра. Жилье было подарком бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова певице. Недвижимость расположена в элитном районе, рядом с Московским зоопарком. Правда, несмотря на это, нового владельца квартиры пока найти не могут.

"Москвичи выстроились в очередь, чтобы посмотреть квартиру Софии Ротару, которую она выставила на продажу. Жилье, подаренное певице экс-мэром Москвы Лужковым, ежедневно смотрят по меньшей мере три человека", - пишут в российских мессенджерах.

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По их данным, сейчас цена квартиры составляет 65 миллионов рублей, а это около 28 миллионов гривен. К слову, месяц назад стоимость жилья была 70 миллионов. Причиной такой скидки стало то, что квартиру не хотят покупать. Ежедневно посмотреть квартиру приходят несколько заинтересованных в покупке людей, но ни один из них пока что не решился на покупку.

"Торговаться певица особо не настроена: риелтор Ротару обсуждает скидки неохотно. Возможно потому, что за последний месяц уже снизили цену на 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Квартира состоит из трех комнат: просторного зала, кухни, двух спален и двух санузлов. На кадрах, которые "слили" в сети, видно, что жилье довольно просторное, в нем сделан дорогой ремонт.

К слову, Ротару после начала большой войны очень редко выходит на связь. После 24 февраля 2022 года она прекратила концертную деятельность и исчезла из инфопространства. Знаменитость почти не высказывается о войне в Украине. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру. Долгое время ходили слухи, что сейчас артистка живет в Италии, где приобрела себе виллу.

Напомним, ранее София Ротару вернулась в Киев и показала новое фото. Знаменитость вернулась в столицу, чтобы почтить память своего мужа.

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