Он прокомментировал слухи о ее возвращении на сцену.

Украинская певица София Ротару, длительное время проживавшая и работавшая в России, все же выразила поддержку Украине с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, хоть и остается немногословной. С тех пор она не выходила на сцену и не планирует возобновлять выступления.

Как сообщил российским СМИ директор артистки Сергей Лавров, у Ротару пока нет планов по возвращению к концертной деятельности. На фоне слухов от российских пропагандистов о возможном участии певицы в фестивале "Песня года", Лавров отметил, что эти предположения не имеют под собой оснований.

"Нет, София Михайловна выступать не будет. Но у нее все хорошо. Я с ней созванивался буквально на днях. Был день рождения ее сестры, Аурики Ротару. Я звонил, поздравлял", — сказал Лавров.

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Кроме того, директор артистки подчеркнул, что вопрос о выходе Ротару на сцену зависит от ее собственного решения:

"Это то же самое, если бы вы меня спросили, как поживает Эдита Станиславовна Пьеха и стоит ли нам ожидать ее возвращения на сцену. Дай Бог им обеим здоровья. Будем надеяться, что София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у нее здоровье будет. Артистка немолода".

Напомним, ранее София Ротару вернулась в Киев и показала новое фото.

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