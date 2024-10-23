Знаменитость вернулась в столицу, чтобы почтить память своего мужа.

Известная украинская певица София Ротару, от которой долгое время не было вестей, вышла на связь. Знаменитость вернулась в Киев по случаю важного дня в ее жизни.

Народная артистка прибыла в город, чтобы почтить память покойного мужа - музыканта Анатолия Евдокименко. Он ушел из жизни 22 года назад, 23 октября 2002 года. София Михайловна в памятный день посетила могилу любимого на Байковом кладбище и сделала снимок возле нее.

Знаменитость поделилась кадром в своем Instagram, а подписи к нему была лаконичной. В частности, она написала: "Единственный", и добавила смайлик в форме красного сердца, а также указала сегодняшнюю дату 23.10.2024.

Видео дня

На фото Ротару показалась в джинсах, коричневой жилетке, свитере и шарфе, а также в неизменном аксессуаре - очках.

Пока точно неизвестно, опубликовала ли исполнительница старый снимок или свежий. Однако, судя по дате, вероятно, знаменитость действительно приехала в Киев.

К слову, Ротару и Евдокименко поженились в 1968 году и жили вместе более 30 лет, до смерти мужчины в 2002 году. У супругов родился сын Руслан Евдокименко, которому сейчас 54 года. После смерти Анатолия певица больше не выходила замуж.

Отметим, что ранее ходили слухи, что София Михайловна приобрела роскошную виллу на берегу моря в Сардинии, Италия. Там она якобы живет вместе с сыном и невесткой. Однако ее сестра Аурика утверждала, что артистка не выезжала за границу и живет в своем столичном имении в Конча-Заспе.

Напомним, ранее Сестра Софии Ротару ответила, появится ли артистка на сцене во время войны. Аурика также ответила, есть ли у сестры проблемы со здоровьем.

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