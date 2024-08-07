Знаменитость отмечает свой день рождения.

Народная артистка Украины София Ротару сегодня, 7 августа, отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 77 лет. По случаю праздника сын исполнительницы - Руслан Евдокименко - поздравил маму с важным днем.

В своем Instagram мужчина оставил лаконичное поздравление для артистки. Он опубликовал новое фото знаменитости и удивил поклонников молодым видом Ротару в 77 лет.

На камеру София Михайловна позировала на фоне кустов с цветами в розовом платье с красной сумкой и в своем неизменном аксессуаре - солнцезащитных очках. Когда именно сделан снимок - неизвестно.

Видео дня

В подписи к фото Евдокименко оставил наклейку на английском языке, на которой написано "С днем рождения", и обозначил звездную маму.

Как известно, до начала полномасштабного вторжения Ротару выступала в России, но после 24 февраля 2022 года она прекратила концертную деятельность в РФ. Звезда выбрала молчаливую позицию. Сейчас исполнительница живет за границей, в Италии.

Она никак не высказывается о войне и лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру. После 2022 года София Михайловна не выступает и не выпускает новых песен.

Напомним, ранее певица SOWA высказалась о Софии Ротару. Исполнительница объяснила, почему знаменитость не оправдала ее ожиданий.

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