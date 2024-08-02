SOWA объяснила, почему артистка разочаровала ее.

Популярная украинская певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, смело высказывается о легендарных украинских артистах, в частности, о Софии Ротару. Исполнительница заявила, что звезда разочаровала ее своей молчаливой позицией относительно войны.

SOWA поделилась, что на ее так называемую смелость повлияла новая команда. Теперь 20-летняя артистка открыто говорит все, что думает о тех или иных знаменитостях и не боится осуждения. По ее мнению, в Украине мало вокалистов, которые могут прямо говорить о недостатках других, поэтому она гордится такой чертой характера.

"Почему я вообще решила публично высказывать свое мнение. Дело в том, что я сменила команду и встретила одного креативного продюсера, с которым сейчас работаю. Это Леля Боравлева. Она меня научила жить по-новому и не бояться говорить то, что думаю, остро высказываться. На самом деле в Украине не очень много артистов, которые это делают", - отметила певица.

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О Ротару SOWA сказала, что та не оправдала ее надежд. Исполнительницу удивляет молчаливая позиция старшей коллеги и она не понимает, почему та ничего не делает для помощи ВСУ и пострадавшим украинцам. С ее узнаваемостью в мире, убеждена вокалистка, Ротару могла привлечь больше людей для поддержки Украины во время войны:

Что касается Софии Ротару, то она не оправдала моих ожиданий. Хотелось от нее больше инициативы именно в плане защиты нашей страны. Так же ее позиция для меня немного неоднозначна. Да, она делала посты на тему поддержки Украины, но, как мне лично кажется, для такой артистки, как София Ротару, этого недостаточно.

Что известно о SOWA

Певица участвовала в телепроекте "Украинская песня/Ukrainian Song Project", а также выступила на музыкальном фестивале "Atlas Weekend". Она стала лауреатом всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

SOWA даже попыталась попасть на шоу "Евровидение", в частности, артистка была участницей национальных отборов песенного конкурса в 2022 и 2023 годах.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны. Он рассказал об общении с артисткой и вспомнил их последний разговор.

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