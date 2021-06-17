Скандально известный российский певец Алишер Валеев оспаривает запрет на въезд в Украину.

Российский рэпер Моргенштерн судится со Службой безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, суд получил иск Моргенштерна против СБУ относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

"Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт о внесении гражданина Российской Федерации Алишера Валеева (сценическое имя Моргенштерн) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - пояснили в суде.

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Также истец просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Министерства культуры и информационной политики об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародовании с дополнением в отношении Валеева.

Кроме этого, российский рэпер просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

В то же время оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор: Антонина Доломанжи