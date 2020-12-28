Проверку осуществили весной этого года.

В Службе безопасности Украины проверяли российского рэпера Моргенштерна на предмет оснований о недопуске в Украину и причин в отказе не было.

Читайте такжеПограничники не впустили в Украину российскую блогершуОб этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Проверку осуществили весной этого года. Сообщается, что она "может повториться, как и к любому гражданину страны-агрессора, в соответствии с украинским законодательством".

"На основании запроса организатора гастрольных мероприятий (по состоянию на конец июля) осуществлена проверка запрашиваемого вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют", – сообщили в СБУ.

Подчеркивается, что отсутствие такого ответа от Службы безопасности на момент запроса от организатора мероприятий на гастроли в Украине гражданина государства-агрессора, не означает отсутствие законных оснований для недопущения на момент пересечения государственной границы Украины.

Что известно о концертах Моргенштерна в Украине

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Автор: УНИАН