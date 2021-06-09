Группа стала лидером по прослушиваниям / instagram.com/go_a_band
Украинская группа Go_A стала лидером по прослушиваниям на музыкальном сервисе Spotify, хотя раньше чаще всего слушали российского рэпера Моргенштерна.
Еще в ночь на 9 июня песню "Шум" группы Go_A прослушали 2 950 818 пользователей сервиса. При этом у популярного и не менее скандального Моргенштерна - 2 796 241 прослушиваний.
Отметим, группа Go_A стала популярной не только в Украине, но и во всем мире после своего выступления на главном песенном конкурсе Евровидение 2021. Они заняли всего пятое место, но были лидерами среди зрительских симпатий.
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