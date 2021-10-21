Также культовый режиссер похвастался очередной наградой.

Во вторник, 19-го октября, известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино на Римском кинофестивале получил награду за карьеру и достижения в кинематографе. 58-летний метр откровенно рассказал, какие проекты мечтает снять. Об этом сообщает Variety.

Во время пресс-конференции он заявил, что не против снять третью часть киносаги "Убить Билла". Также он задумывается о работе с таким жанром как спагетти-вестерн.

Читайте также"Джеймс Бонд" получил звезду на голливудской "Аллее славы" (видео)"Я с нетерпением жду возможности снять эту вещь, потому что это будет действительно весело. Потому что я хочу снять это в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках", — отметил он.

На вопрос о том, когда и как он решил стать режиссером, Тарантино сказал, что ему потребовалось восемь лет, чтобы добиться успеха, и сказал, что полностью осознал свое призвание, посещая уроки актерского мастерства.

"Я понял тогда, что люблю фильмы больше всех остальных в классе. Я слишком сильно любил кино, чтобы стать актером. Я не хотел просто сниматься, я хотел, чтобы фильм был моим фильмом", — признался Тарантино.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Квентин Тарантино Квентин Тарантино оставил свою мать без средств для существования.

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Автор: Каролина Гайдук