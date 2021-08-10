Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, что с детства увлекался писательством. Но его мама всегда была против такого его увлечения. Она хотела, чтобы сын больше занимался уроками, а его маленькую писательскую карьеру она считала совсем неперспективной.
Об этом сообщает Page Six.
Поэтому еще в 12 лет Квентин поклялся, что когда станет успешным писателем, ни копейки денег не даст своей матери.
"Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома, отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь", - однажды ответил Тарантино своей маме во время ссоры.
Также он добавил, что по сегодняшний день он держит свое слово. Хотя был один случай, когда он таки помог своей матери финансами - когда у нее были проблемы с налоговой.
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