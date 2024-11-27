Клавдия Дрозд-Бунина объяснила, почему не показывает любимого поклонникам.

Популярная украинская актриса Клавдия Дрозд-Бунина, которая сыграла роль коварной Марины в сериале "Реванш", заговорила о личной жизни. 27-летняя артистка рассказала о своем возлюбленном.

Знаменитость в комментарии "ЖВЛ" впервые призналась, что ее сердце занято. Долгое время она скрывала это, а поклонники даже не догадывались, что рядом с ней есть любимый человек, поскольку знаменитость не показывала своего избранника. Так и сейчас, хотя Клавдия рассказала, что больше не одинока, но называть имя возлюбленного и рассказывать, кем он работает, не стала.

По ее словам, муж - непубличный человек. Он не интересуется шоу-бизнесом, поэтому, можно предположить, что он не работает в этой сфере. Избранник актрисы не хочет появляться с ней на публичных мероприятиях и не любит, когда о нем рассказывают всей стране. А сама Дрозд-Бунина уважает выбор бойфренда и не нарушает его личных границ. Звезда сериалов говорит, что пока ее возлюбленный останется инкогнито, однако она не исключает, что со временем они все же вместе покажутся на светском мероприятии.

"Мой возлюбленный - непубличный человек. Ему это не интересно, и я просто отношусь к этому с уважением. Он не любит, когда я о нем рассказываю. Когда захочу, тогда и поговорим об этом", - отметила Клавдия.

К слову, Клавдия родилась в семье известных актеров Анастасии Сердюк и Георгия Дрозда. Свою актерскую карьеру Бунина-Дрозд начала еще в семь лет. После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого актриса играет в киевском театре и снимается в сериалах. В частности, ее можно увидеть в картинах "Реванш", "Диета №0", "Узнай меня".

Напомним, ранее 44-летняя звезда сериала "Реванш", которая закрутила новый роман, заговорила о замужестве. Дарья Трегубова также рассказала, поддерживает ли связь с бывшим мужем.

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