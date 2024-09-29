Он также отметил, что имеет дополнительный источник дохода.

Украинский певец и экс-солист группы "Тартак" Сашко Положинский, который с начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ, рассказал о своем заработке.

Известно, что сейчас мужчина в рамках военной службы работает на радио. Но отметил, что это не было его решением.

"Возвращаясь к моей службе на "Армия ФМ", я скажу откровенно, это не было моим решением. Я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в итоге быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такое задание, то я его выполняю", - рассказал Положинский в интервью "Апострофу".

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Он также добавил, что часто украинцы думают, якобы звездам легче на службе и там все договорено. Однако, по словам Саши, это далеко не так, и на публичных людях больше ответственности.

Также и не получают известные личности больше зарплату в армии. Например, о своих заработках певец сказал так:

"Мне недостаточно этих денег. Но я кроме денежного обеспечения военнослужащего еще и получаю роялти за свое творчество. И это дает мне возможность покрывать все собственные потребности и еще и много донатить".

Напомним, недавно режиссер Ахтем Сеитаблаев честно признался, сколько зарабатывает во время войны.

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