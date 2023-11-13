Украинский исполнитель Сашко Положинский, который с начала полномасштабного вторжения России на украинские территории присоединился к ВСУ, сообщил, что вскоре будет служить в другом подразделении. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.
По сей день мужчина нес службу в 47-й отдельной механизированной бригаде. Артист уточнил, что еще с зимы 2022 года он с товарищами по оружию регулярно общается благодаря видеосвязи.
Сашко отметил, что длительное время контактировал с бригадой в дистанционном режиме. Он добавил, что благодарен своим командирам за четкие приказы, а парням и девушкам за то, что были рядом. Артист гордится, что является маленькой частью большой истории.
Певец акцентировал внимание на том, что будет продолжать выполнять свой долг в роли военного. Известно, что Положинского перевели в другое подразделение, где он и в дальнейшем будет продолжать защищать Украину от российских захватчиков.
"Я официально начал службу в новом подразделении ВСУ. Надеюсь, что буду полезен здесь. Готов к выполнению новых приказов и задач", - резюмировал артист.
Напомним, что Сашко Положинский на передовой написал лирическую песню о любви и войне. Также он попал в опасную ситуацию, когда российские захватчики его могли убить.