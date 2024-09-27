Мужчина отметил, что имеет несколько источников дохода.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, который в начале полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ, рассказал о своих заработках.

Мужчина отметил, что последние полтора года проходит службу в управлении коммуникации штаба Командования Сил территориальной обороны ВСУ. Там он занимает должность художественного руководителя "ТрО медиа" и часто ездит в горячие точки. Ахтем вместе с коллегами снимает документальные видео, делает образовательные программы и художественные фильмы. Поэтому сейчас Сеитаблаев получает зарплату как военнослужащий и имеет еще дополнительные источники дохода.

"21 тысячу гривень получаю как военнослужащий. Зарабатываю с того, что снимаю, преподаю и консультирую. Зарплата преподавателя - 12-15 тысяч гривень, гонорары за съемки больше. В месяц в среднем зарабатываю от 35-50 тысяч гривень. Столько же и трачу, откладывать не удается", - рассказал Сеитаблаев в интервью Славе Демину.

Напомним, ранее известный режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, что получил серьезную травму на полигоне. Мужчине пришлось делать операцию, из-за которой он некоторое время ходил на костылях.

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