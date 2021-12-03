Александр Залиско дважды терял сознание.

Блогер Александр Залиско, который организовал вечеринку в День памяти жертв голодоморов в честь своего дня рождения, попал в больницу. У блогера сильно скачет давление.

Об этом в своем Instagram сообщил блогер Лесик, который также присутствовал на скандальной вечеринке.

Лесик обнародовал фото, на котором Залиско лежит на диване спиной к камере в окружении медиков.

"Сашу госпитализировали. Прошу вас, прекратите. Умоляю", – написал Лесик в комментарии к фото.

По словам Лесика, у Залиско сильно скачет давление, он дважды терял сознание, у него нервный срыв.

Перед этим Залиско опубликовал в сториз просьбу к подписчикам прекратить хейтить его и гостей вечеринки, а также желать смерти.

Кроме того, блогерша Саша Бо призвала подписчиков в сториз прекратить писать угрозы и пожелания смерти Залиско. Она заверила, что уже все вынесли урок из ситуации.

"Голодная туса": что известно о скандальной вечеринке блогеров во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско.

Среди гостей было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Читайте такжеСтало известно, как наказали организатора скандальной вечеринки во ЛьвовеРазвлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители.

Владимир Остапчук уже попросил прощения за эту вечеринку и отметил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Читайте такжеСтрасти накаляются: блогерша Саша Бо обвинила ведущего Остапчука в скандале вокруг "голодной тусы" во Львове3 декабря директор Дома ученых Роман Славитич скоропостижно скончался во время визита в мэрию. По словам очевидицы, которая работает в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание.

Работники вызвали "скорую" и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора. По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за жизнь, но спасти не удалось.

Смерть директора также уже прокомментировал Остапчук. Он отметил, что это "реально страшно".

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Автор: Анастасия Горбачева