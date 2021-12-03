Блогер плакал и кричал на камеру, он обвиняет в смерти директора хейтеров, а пользователи винят в этом его самого.

Скандальный украинский блогер-миллионник Александр Залиско, который 27 ноября в День памяти жертв голодоморов устроил во Львове шумную БДСМ-вечеринку в честь своего дня рождения, прокомментировал смерть директора Дома ученых, где проходила его "туса". Он не сдержал эмоций и устроил истерику. Пользователи желают блогеру смерти.

Сначала Залиско опубликовал в Instagram речь, которую он читал с листочка. Однако потом в его Stories появились эмоциональные и слезные видео, на которых он кричал и умолял не винить его в смерти директора.

Залиско говорит, что директор Дома ученых, где проходила "голодная туса" блогеров, просто "не выдержал давления".

"Мы, молодые, еще можем это выдержать, а он не смог... Разве вы не понимаете что это плохо?",- блогер обвиняет в смерти директора хейтеров, которые якобы "довели" 75-летнего мужчину.

Однако впоследствии эмоции взяли верх. Залиско начал истерику. Он кричал и плакал прямо на камеру. Блогер заявил, что комментаторы желают ему смерти, а он не знает, как исправить досадный инцидент.

"Я не есть причина смерти, мои друзья здесь не причем!... Может вы хотите меня сжечь?",- эмоционально кричал Залиско со словами на глазах.

"Голодная туса": что известно о скандальной вечеринке блогеров во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско.

Среди гостей было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Читайте такжеСтало известно, как наказали организатора скандальной вечеринки во ЛьвовеРазвлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители.

Владимир Остапчук уже попросил прощения за эту вечеринку и отметил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Читайте такжеСтрасти накаляются: блогерша Саша Бо обвинила ведущего Остапчука в скандале вокруг "голодной тусы" во Львове3 декабря директор Дома ученых Роман Славитич скоропостижно скончался во время визита в мэрию. По словам очевидицы, которая работает в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание.

Работники вызвали "скорую" и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора. По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за жизнь, но спасти не удалось.

Смерть директора также уже прокоментировал Остапчук. Он отметил, что это "реально страшно".

Автор: Виолетта Орлова