Ночью оккупанты били ракетами по мирным городам, есть разрушения и раненые.

В ночь на 15 августа Россия в очередной раз устроила массированный ракетный по Украине. Оккупанты били ракетами по Львову, Днепру, Луцку, Запорожью и другим городам. Украинские звезды с болью отреагировали на атаку по Украине. Артисты не сдерживают эмоций. Что они говорят о ракетном ударе - читайте ниже.

Леся Никитюк

Известная телеведущая показала, как прошла ее ночь. Она и ее сестра прятались в ванной. Девочка спала на полу, рядом с ней под одеялом прятался пес Никитюк.

Блогерша оставила хэштег, в котором показала все, что думает о России. Из-за постоянных блокировок и удаления "сториз" блогеры должны придумывать новые названия для страны-агрессора, которыми можно было бы выразить всю злость.

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Даша Астафьева

Певица показала, как закончился вчера ее вечер. Во время ужина Астафьева увидела информацию о взлете вражеских самолетов. Это очень ее разозлило, ведь она понимала, что россияне снова готовятся бить по Украине ракетами.

Астафьева также оставила тег, в котором показала, что думает о России. Певица очень зла на страну-агрессора, которая постоянно атакует мирные города и убивает украинцев. Поэтому она спросила, когда же наконец "передохнет" враг.

Тина Кароль

Певица показала "честное" фото после ночи ракетных атак. Кароль признала, что такие события сильно истощают. Поэтому она пожелала украинцам сил.

"Ужасная ночь. Выматывает. Всем сил и крепости", - написала Кароль.

Эктор Хименес-Браво

Известный кулинар и телеведущий показал фото с последствиями ударов по Львову. Также он возмутился новостью о том, что во время воздушной тревоги людям пришлось бежать в укрытие, а оно было закрыто. По словам Хименеса-Браво, у него просто нет слов, ведь сейчас каждая ночь, будто фильм ужасов.

"Львов, Луцк, Днепр, Смела, Хмельницкий, Запорожье... Как на втором году войны мы можем выбивать дверь ногами в укрытие? Мне кажется, сегодня была одна из крупнейших атак на запад (Украины - УНИАН)... Мои соболезнования близким погибших", - написал кулинар.

Злата Огневич

Певица рассказала, что ночью она проснулась прямо перед началом воздушной тревоги. По словам Огневич, ее организм вовремя отреагировал на опасность. Звезда поддержала украинцев и отметила, что обнимает всех своих фанов.

"Новости утром рвут на куски", - признала Огневич.

Ракетный удар в ночь на 15 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, оккупанты в очередной раз ударили по Украине ракетами воздушного и морского базирования. По всей территории нашей страны была объявлена воздушная тревога. Во многих регионах раздались взрывы, работали силы ПВО.

Россияне ударили по Днепру, Львову, Луцку и другим городам. Не обошлось без "прилетов". Сейчас спасатели и специальные службы устраняют последствия вражеской атаки и помогают пострадавшим.

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