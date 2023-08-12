Кроме того, блогер призналась, что продолжаются судебные процессы по разделу общего имущества.

Блогер-миллионник Даша Квиткова в суде делит общее имущество с экс-супругом Никитой Добрыниным и продает один из его подарков.

Об этом она сообщила во время общения с фолловерами в Instagram. Подписчики оинтересовались, зачем блогерша обратилась к адвокатам. Она ответила, что все очевидно - продолжаются судебные процессы по разделу имущества.

"Потому что идут суды и раздел имущества, все очевидно. А мои интересы защищают и отстаивают", - прокомментировала Квиткова.

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Блогерша также объявила, что их общий дом будет продан, а на квартиру, приобретенную незадолго до развода, она не претендует.

Кроме того, инфлюенсер объявила, что продает подарок экс-мужа - элитный внедорожник. Автомобиль Квитковой Mercedes-Benz GLE-Class 2021 можно приобрести за 79 тыс 900 долларов.

Развод Квитковой и Добрынина

Никита и Даша познакомились на проекте "Холостяк". Между парой завязались романтические отношения. В финале проекта Никита выбрал Дашу.

После проекта они быстро съехались, а позже сыграли свадьбу. Два года назад у них родился сын Лев. Однако не так давно стало известно, что пара разводится. Они получили свидетельство о расторжении брака.

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