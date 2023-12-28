Женщина отреагировала на ситуацию с мобилизацией в стране.

Режиссер Ирина Цилык ("Жизнь голубая, будто апельсин", "Я и Феликс") выразила свои возмущения относительно обсуждения законопроекта о мобилизации в Украине. Соответствующий пост она выложила недавно на странице в Фейсбук.

"В начале войны так складывались обстоятельства, что в моем ближайшем кругу почти не было других женщин, кроме меня, чьи мужчины бы тоже воевали. Тогда, оглядываясь вокруг, я не могла не думать порой о том, хоть кому-то из них, мужьям моих подруг, приходили также повестки и как они действовали. Однако мы никогда не говорили об этом. Ну и да, моему мужу тогда, видимо, пришла повестка, потому что он до этого дважды ходил в военкомат и напоминал о своем существовании. И все же хоть кому-то еще в моем окружении повестки приходили, правда? Вопросы без ответа", - написала она.

Женщина также вспомнила в своем посте слова одного врача, которая когда-то заявила ей, что она бы своему мужу лучше бы "ногу сломала, но не отпустила на войну". Цилык с этим категорически не согласилась и отметила, что жизнь женщин, чьи мужчины пошли воевать с началом войны, кардинально изменилась, в отличие от тех семей, "которые решили делать вид, что мобилизация их не касается".

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А еще Цилык не обошла и темы, когда мужчины уклоняются от повесток или их прикрывают женщины.

"Не могу не представлять себе, как другие семейные пары обсуждают в своих спальнях вполголоса сценарии того, как избежать мобилизации. Или вообще не говорят об этом, но как бы между прочим избегают тех маршрутов, где могут получить повестку. Мне действительно интересно, как это. Мы просто избегаем тех дорог, где могут выдать повестку, а вечером вместе ложимся в теплую постель и не говорим об этом", — отметила Ирина.

Интересно, что ее пост набрал более тысячи лайков и сотни комментариев. Подписчики поддержали женщину и рассказали свои истории.

"Спасибо за этот пост, когда хожу в офис очень много слышу шуток о военкоматах от мужчин и как они не подписали повестку, типа "не дождетесь", или о фразах, что в войске за деньги, или, что воевать нужно президенту, а не им. Мой муж тоже не имел опыта и "не создан для войны", но его не отпустили даже на несколько дней на день рождения ребенка, потому что некому заменить", — написала подписчица.

Сейчас муж Ирины Цилык, Артем Чех, служит в рядах ВСУ.

Напомним, что ведущий программы "Любовь на выживание и участник "Лиги смеха" Фима Константиновский рассказал, что боится идти на фронт. Такое же мнение высказал и певец Melovin.

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