"Целый мир, наполненный любовью": Настя Каменских откровенно рассказала о любви к Потапу (фото)

Впервые за долгое время Настя Каменских рассказала, что чувствует к своему мужу Потапу.

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Новую фотографию со свадьбы, под которой написала трогательные слова в адрес Потапа, Настя Каменских опубликовала на странице в Instagram.

Певица начала откровенные признания со слов благодарности поклонникам, которые не устают поздравлять их с женитьбой. Она написала, что очень любит своих фанатов и пытается делиться с ними каждым днем, однако самое сокровенное, а именно любовь с Потапом, они хотели сохранить для них двоих. Однако, когда пришло время, они рассказали о важнейших чувствах с помощью творчества и музыки.

"Любовь - это большое и высокое чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, наполненный любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и чувствовать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частью вашей вселенной", - прокомментировала Настя Каменских фотографию с Потапом.

Как сообщал УНИАН, Потап и Настя сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом.