"Целый мир, наполненный любовью": Настя Каменских откровенно рассказала о любви к Потапу (фото)
Впервые за долгое время Настя Каменских рассказала, что чувствует к своему мужу Потапу.
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Новую фотографию со свадьбы, под которой написала трогательные слова в адрес Потапа, Настя Каменских опубликовала на странице в Instagram.
Певица начала откровенные признания со слов благодарности поклонникам, которые не устают поздравлять их с женитьбой. Она написала, что очень любит своих фанатов и пытается делиться с ними каждым днем, однако самое сокровенное, а именно любовь с Потапом, они хотели сохранить для них двоих. Однако, когда пришло время, они рассказали о важнейших чувствах с помощью творчества и музыки.
"Любовь - это большое и высокое чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, наполненный любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и чувствовать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частью вашей вселенной", - прокомментировала Настя Каменских фотографию с Потапом.
Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье🥰 Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах💜 Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с @realpotap хотели сохранить только для нас двоих🙏 Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь💕 Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества 💖 Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее❤ Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье ❤ Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной 🐻💎 Photo: @sergiomazurini #endlesslove #bearanddiamond
Как сообщал УНИАН, Потап и Настя сыграли свадьбу 23 мая в одном из ресторанных комплексов под Киевом.