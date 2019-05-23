Потап и Настя поженились: появилось фото и видео молодоженов у алтаря

Потап выбрал для свадьбы бежевый костюм, невеста Каменских появилась у алтаря в кремовом платье.

Репер Потап и певица Настя Каменских поженились. Молодожены произнесли свадебные клятвы и скрепили свой союз поцелуем у алтаря.

Гостья торжества, певица Надя Дорофеева в своем Instagram опубликовала трогательные фото жениха и невесты.

На фото видно, что Потап выбрал для свадьбы костюм бежевого цвета. Каменских появилась у алтаря в кремовом длинном платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

Как известно, певица выбрала платье-трансформер от израильского бренда Galia Lahav.

Как сообщал УНИАН, слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта. В 2013 году папарацци "словили" пару вместе на отдыхе на Кубе. Тогда Потапенко был в официальном браке с продюсером Ириной Горовой, от которой у репера есть сын.

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Спустя несколько лет Потап и Горовая заявили, что уже 5 лет не вместе и два года официально разведены. С тех пор Потапа и Каменских всё чаще стали замечать на совместном отдыхе, однако ни репер, ни певица их роман не подтверждали.

Лишь сегодня, в день собственной свадьбы, Потап выпустил клип на песню "Константа", в котором признался в любви Насте Каменских и подтвердил слухи об их свадьбе.

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