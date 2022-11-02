После полномасштабного вторжения РФ в Украину россиян больше нигде не ждут и не жалуют. Их представителей дисквалифицировали практически со всех международных конкурсов.

Россиянам везде напоминают о том, что им не рады. Даже несмотря на санкции и дисквалификации, они все равно пытаются пробиться в конкурсы и показать себя. Рассказываем о пяти случаях, когда россиян с треском выгоняли с международных площадок.

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The Voice of Finland

Россиянку выгнали из финской версии вокального шоу "Голос". Несмотря на то, что девушка прошла этап "слепых прослушиваний", руководство проекта решило, что не хочет видеть представителей страны-агрессора.

Организаторы сообщили:

"Участница отстраняется от песенного конкурса. The Voice of Finland – шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница – гражданка государства, ведущего агрессивную войну, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить".

Danse avec les stars

Во французской версии шоу "Танцы со звездами" подлая россиянка представилась украинкой, чтобы получить возможность выйти на паркет. Чтобы выглядеть более правдоподобно, она даже написала в своем Instagram-блоге пост на украинском языке. Там женщина рассказала, что "несет в этот мир радость, любовь, тепло и красоту". Но ее ложь раскрылась.

Miss Grand International

Украинку и россиянку хотели поселить в одной комнате на конкурсе красоты Miss Grand International. От Украины на конкурс поехала 22-летняя Ольга Васильев из Ивано-Франковска. Именно она и сообщила об инциденте.

В комментарии ТСН украинка сказала:

"Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер".

В результате россиянку поселили в другой номер, однако из конкурса красоты ее не убрали.

Sea Dance Festival

Победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra пригласили в Черногорию на фестиваль, однако ехать туда они отказались из-за россиянки, которая также была включена в список выступающих артистов.

Фронтмен украинской группы Олег Псюк заявил, что когда их приглашали на мероприятие, организаторы не сообщили о выступлении на нем еще и диджейки из РФ Нины Кравиц.

Евровидение-2022

Несмотря на то, что представителя от России и делегацию от этой страны на конкурс не пригласили, путинист Филипп Киркоров туда все же поехал. Как комментировал сам артист, он туда отправился "по специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением".

Видимо, "заслуги" были не такими уж и важными. По словам очевидцев, артист долго стоял у входа в VIP-зону и ждал, пока организаторы найдут его имя в списке приглашенных. Этого не произошло, и Киркоров отправился смотреть концерт с трибуны для "простых смертных".

Напомним, Оля Полякова выступила на грузинских "Танцах со звездами".

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