Неприятный инцидент случился на Бали, где украинка Ольга Васильев продемонстрировала свою четкую позицию против любых коммуникаций с Россией и ее гражданами.

Украинка Ольга Васильев из Ивано-Франковска поехала на Бали для участия в конкурсе красоты, однако там не обошлось без скандала. Организаторы мероприятия хотели поселить ее в одном номере с представительницей из России. Однако 22-летняя фитнес-тренер из Украины не согласилась с тем, что "красота вне политики", потребовав поселить ее отдельно.

"Поверьте мне, я тоже за мир, любовь, дружбу, поддержку, но не от тех, кого не могу простить. Не от тех, кто пытает моих братьев и сестер", - сказала украинка в комментарии ТСН.

Президент национального конкурса красоты Наталья Ковалева убеждена, что организаторы поселили конкурсанток от Украины и России вместе специально.

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К слову, представительница страны-агрессора не видит в данной ситуации ничего странного.

Известно, что украинке все таки дали отдельный номер в соседнем отеле. Она живёт даже отдельно от других участниц. Россиянка же была поселена в номере с девушкой из Боливии.

"Я опять на рецепции подчеркнула: знаете ли вы мою ситуацию. Да-да. Но увидела, что захожу в комнату, где девочка... Возвращаюсь снова на рецепцию — ситуацию объяснила более убедительно и меня переселили", - добавила Ольга Васильев.

Напомним, недавно подлая россиянка представилась украинкой, чтобы получить возможность принять участие в французском варианте шоу "Танцы со звёздами".

Также УНИАН писал, что в магазине Dior российской блогерше отказались продавать товар.

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