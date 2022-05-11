Несмотря на бойкот российской делегации, Филипп Киркоров все же попал в Турин, где наблюдал за выступлением в VIP-ложе.

Из-за агрессии РФ в отношении Украины, россиянам в этом году запретили принимать участие в "Евровидении". Данный запрет наложен до тех пор, пока в стране не изменят политический режим. Также не было в этом году и делегации от РФ. Однако Филипп Киркоров все же попал в Турин и наблюдал за первым полуфиналом в VIP-ложе.

Фотографии оттуда он опубликовал на своей странице в Instagram, уточнив, что он приглашен на конкурс "за особые заслуги".

"По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия", - рассказал певец.

Как именно Киркоров мог попасть на "Евровидение-2022", пока неизвестно.

Отметим, 10 мая состоялся первый полуфинал конкурса. Группа Kalus Orchestra представила Украину, выступив шестыми. Они прошли в финал, где им пророчат победу. Финал состоится 14 мая.

Напомним, Kalush Orchestra разыграют награду за победу на "Евровидении" на благотворительном аукционе.

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