Она выступила в паре с Максом Ежовым.

Украинская певица Оля Полякова стала участницей грузинских "Танцев со звездами". Она выступила в паре с хореографом Максом Ежовым, с которым вместе танцевала в украинской версии шоу.

Звезда призналась, что свое участие в проекте посвящает благотворительному проекту "Нескорені". В первом эфире они станцевали под песню группы "Океан Эльзы" - "Обійми". Макс предстал в военной форме, а вот Оля - в красивом платье с украинскими мотивами.

"Друзья, наконец я могу поделиться с вами замечательной новостью. Уже третью неделю подряд, я готовлюсь в зале без сознания, чтобы снова выйти на паркет, как интернациональный участник грузинских "Танцев со звездами". Невероятные ощущения", - сказала артистка.

Судьи, среди которых есть и экс-"холостяк" Иракли Макацария, поставили паре 14 баллов из 30. Таким образом пара Поляковой и Ежова получили наименьший балл в первом эфире.

Напомним, певица Джамала в этом году принимала участие в польской версии проекта "Танцы со звездами". Как комментировала сама знаменитость, она пошла туда, чтобы больше говорить об Украине и привлекать внимание общественности к войне.

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