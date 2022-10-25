Несмотря на то, что она прошла этап "слепых" прослушиваний, организаторы решили отстранить ее от участия в проекте.

Россиянам везде напоминают о том, что им не рады. Например, в финской версии шоу "Голос" ("The Voice of Finland") решили, что не хотят видеть у себя на проекте представителей страны-агрессора.

Несмотря на то, что исполнительница прошла отбор, ей направили письмо и сообщили об исключении.

"Участница отстраняется от песенного конкурса. The Voice of Finland – шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница – гражданка государства, ведущего агрессивную войну, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить", - цитирует телеканал yle сообщение организаторов.

Сама вокалистка заявила, что такому ответу была удивлена, ведь уже давно живет в Финляндии и поддерживает Украину, выступая против кремлевских преступлений.

"Я, как и многие живущие в Финляндии русскоговорящие, ходила на митинги, поддерживала Украину, помогала беженцам, высказывалась однозначно против войны и путинского режима, в соцсетях от меня отписывались люди за мою поддержку украинцев, – но все это никакого значения не имеет. То есть я гражданка Финляндии, могу голосовать на президентских выборах – но на сцене петь в эфире финского телешоу мне нельзя. Это просто уничтожило меня морально", - поделилась певица.

Напомним, команды из Украины и Финляндии вместе будут работать над самым популярным финским телешоу.

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