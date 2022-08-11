Их выступление на фестивале под угрозой срыва.

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в этом году на песенном конкурсе Евровидение, отказалась ехать на фестиваль Sea Dance Festival в Черногорию из-за россиянки, которая также была включена в список выступающих артистов.

По словам солиста Олега Псюка, изначально россиянки не было в лайнапе, поэтому они согласились выступать на фестивале. Но когда диджейка Нина Кравиц неожиданно там оказалась, они потребовали от организаторов феста исключить ее из списка.

Организаторы назвали такую просьбу группы "зачисткой сцены". По их мнению, убирать россиянку из списка артистов только из-за ее национальности - дискриминация. При этом они отметили, что осуждают нападение России на Украину, ведь и их страна подвергалась бомбардировкам.

"Sea Dance Festival сочувствует всем жертвам войны и осуждает российское вторжение и страдания, которые происходят в Украине и в любом месте мира, но отменять выступление любого исполнителя исключительно из-за его национальности, расы или вероисповедания – противоречит ценностям, которые отстаивает Sea Dance", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что россиянка Нина Кравиц за все время войны так и не решилась осудить кровопролитие в Украине. Она лишь заявила, что молится за мир. Организаторы фестиваля добавили, что совместное выступление Kalush Orchestra и Нины кравиц - это возможность послать сильное послание к миру.

Напомним, ранее солист Kalush Orchestra Олег Псюк отреагировал на скандал вокруг их предстоящего выступления на одной сцене с россиянкой. Он назвал это "полной шляпой".

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