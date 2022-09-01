Россиянка нагло соврала о своем гражданстве.

Россиянка Ирина Владимирова назвала себя украинкой, чтобы попасть в танцевальный проект "Танцы со звездами" во Франции.

Так, девушка опубликовала презентацию для шоу, которой вскоре поделился Telegram-канал "Боже, яке кончене", где говорит на французском языке и называет себя гражданкой Украины. Кроме того, на своей странице в Instagram она написала пост на украинском языке, где заявила, что несет в этот мир радость, любовь, тепло и красоту. На данный пост обратил внимание сайт "Обозреватель".

Кроме того, танцовщица отметила, что в ней течет российская, украинская и польская кровь. На самом деле она родилась в Чебоксарах, а училась в Санкт-Петербурге. С 2019 года девушка преподает танцы в российском театре школы "Солнышко".

Видео дня

Напомним, ранее украинская певица Джамала стала участницей польского шоу "Танцы со звездами". 29 августа она выступила в первом прямом эфире со своим партнером Яцеком Йешке и покорила жюри.

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