Первый выпуск романтического проекта выйдет уже этой осенью.

Уже этой осенью состоится долгожданная премьера нового сезона романтического проекта "Холостяк". Этот сезон точно будет не похожим на предыдущие, ведь съемки проходили во время полномасштабного вторжения. Также в этом году впервые за всю историю проекта еще до начала кастинга и съемок был объявлен главный герой шоу. Им стал ветеран войны, который потерял две конечности на фронте.

Когда состоится премьера 13 сезона проекта, кто его ведущий, что известно об участницах и самом "холостяке" - читайте в материале УНИАН.

Главный герой "Холостяк 13" - кто он

В этом году редакторы проекта главным героем, за сердце которого будут бороться на проекте украинки, выбрали Александра Будько. Мужчине 28 лет. С первых дней полномасштабного российского вторжения он стал на защиту страны и получил позывной "Терен". За 6 месяцев службы мужчина стал главой 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Во время выполнения боевого задания "холостяк" получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Позже Александру сделали протезирование.

"Без преувеличения в этот день, два года назад, меня могло не стать, зато не стало только две ноги. Однако я не потерял, а получил! Получил независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную! Ради такой же независимости своего государства я пошел в армию. Времени думать не было, только желание, которое осталось неизменным - завоевать полноценную свободу Украины и ее граждан", - делился военный.

После сложной травмы ветеран войны начал вести активный образ жизни. В частности, он стал призером международных соревнований "Игры Непокоренных", выступал с балетом в Калифорнии. А также о нем сняли фильм "Первый ряд", продюсером которого стала американская актриса Сара Джессика Паркер.

Кроме того, военный запустил свое шоу на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив". В выпусках Будько вместе с украинскими звездами проверяет города в Украине и за рубежом на инклюзивность.

Сам Александр рассказывал, что шел на проект за настоящей любовью. Для него было важно, чтобы девушка общалась на украинском, и понимала людей с инвалидностью. Также она должна быть честной, искренней и открытой.

Что известно о ведущем шоу

Ведущий "Холостяка" останется неизменным. В этом году, как и в прошлые годы, другом главного героя, который будет давать ему наставления в выборе девушек, и поддерживать участниц будет Григорий Решетник.

Ранее ведущий рассказывал, что в новом сезоне не обойдется без страстей, споров и интриг. Также неизменным будет и то, что зрители смогут увидеть, как у девушек и Александра зарождаются чувства друг к другу.

Участницы "Холостяка 13" - кого зрители увидят на экранах

Летом этого года завершился кастинг на участие в "Холостяке" и тогда произошел беспрецедентный случай. Украинки подали 1500 заявок для участия в проекте, чем побили рекорды предыдущих сезонов. Они буквально "обвалили" сайт телеканала СТБ, но на первую вечеринку попали не все. Редакторы шоу отобрали примерно 20 украинок.

Среди претенденток на сердце ветерана войны немало успешных и известных украинок, в частности, волонтеры, актрисы, студентка Гарварда, плюс-сайз модель, фанатка черного юмора и другие. Кроме того, за свое счастье на шоу будет бороться женщина, которая хочет стать примером "адекватных" верующих. А также девушка, которая гордится своей естественной красотой без "уколов красоты". Все эти женщины стремились завоевать сердце Будько и построить отношения с ним.

"Хочется, чтобы на "Холостяке" были лучшие девушки Украины, без кринжей и странных ценностей. Я считаю себя такой, считаю себя достойной Александра. Хочу нормализовать инклюзивность, показать на своем примере, как строить отношения с ветеранами", - отметила ранее одна из девушек.

На днях вышел анонс проекта, на котором девушки засветили свои лица. Видео создано из кадров с первой вечеринки-знакомства "холостяка" с участницами. На них можно увидеть совершенно разных украинок: блондинок, брюнеток, высоких, худых, с татуировками, с короткими стрижками и длинными. Вероятно, на ролике уже есть победительница шоу, но пока что ее имя неизвестно.

Когда ждать премьеру "Холостяк 13"

Съемки шоу уже завершились, и "Терен" выбрал одну девушку из более двух десятков участниц, с которой будет строить отношения. На днях создатели проекта официально объявили дату выхода шоу на телеэкраны.

Стало известно, что долгожданная премьера состоится 1 ноября. Уже на следующей неделе зрители смогут увидеть первую вечеринку проекта, во время которой "Терен" будет знакомиться с участницами. Выпуски будут выходить каждую пятницу в 19:00.

Напомним, ранее Александр "Терен" признался, смог ли найти свою любовь на шоу "Холостяк". Он также поделился опытом общения с участницами.

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