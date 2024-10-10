Новый сезон романтического шоу стартует уже этой осенью.

Участницы 13 сезона романтического проекта "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько впервые показали свои лица. Среди девушек, которые будут бороться за сердце "холостяка" была особенная девушка, которую он лично пригласил на шоу.

На странице проекта в Instagram опубликовали новый тизер, на котором и засветили многих участниц. На видео попали кадры с первой встречи девушек с Александром. На вечеринке красавицы появились в изысканных платьях и прекрасно выглядели. А также на ролике есть фрагменты свиданий военного с участницами.

Тизер начинается со слов "Терена": "Когда еще любить, как не сейчас?". После этого показаны некоторые девушки, которые будут бороться за сердце ветерана войны и блогера.

Видео дня

На кадрах, кстати, можно заметить женщин, о которых ранее рассказывал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Речь идет об Алине Мойсенко, Елизавете, Анастасии Анисимовой и других.

Стоит указать, что видео не обошлось без загадок. Дело в том, что на шоу появится девушка, которую Будько якобы сам пригласил на проект. Сейчас лицо этой участницы держат в тайне.

К слову, Александр во время выполнения боевого задания на фронте потерял обе конечности. После этого он запустил свое шоу на YouTube "Отвал ног", в котором проверяет города на инклюзивность. Ветеран рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью. Премьера 13-го сезона шоу состоится в конце осени.

Напомним, ранее Александр Терен рассказал о трудностях во время съемок шоу "Холостяк".

Вас также могут заинтересовать новости: